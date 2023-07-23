انت الأن تتابع خبر جرأة غير متوقعة.. لاميتا فرنجية في إطلالة مثيرة تبرز أنوثتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة لاميتا فرنجية، خلال الساعات القليلة الماضية، قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وذلك بسبب إطلالتها الجريئة والمثيرة التي تتميز بها عبر موقع الصور والفيديو الانستجرام، وخلال موقع عرب فايف سنتعرف على كل ما هو جديد.

لاميتا فرنجية في إطلالة مثيرة تبرز أنوثتها

قامت الفنانة لاميتا فرنجيه، بنشر عدد من صور جديدة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشرت الفنانة الجميلة لاميتا فرنجية، مجموعة من الصور التي ظهرت بإطلالة جريئة وسط الطبيعة، مرتدية ملابس مكشوفة، ومعتمده عى الميكب الذي أبرز جمالها.

من هي لاميتا فرنجية؟

بعد تصدر الفنانة لاميتا فرنجية قائمة التريند في جمهورية مصر العربية، عزيزي القارئ إليكم معلومات عن لاميتا فرنجيه:

– لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة

– شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004

– مثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم

– شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

– قدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

– آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا هو مسلسل “بنت من دار السلام” وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.