انت الأن تتابع خبر على أغنية بلبطة.. ليلى علوي تتمايل في فيديو جرئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ليلى علوي بمشاركة كل متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بمقطع فيديو جديد لها وهي تستمع بإجازتها الصيفية على البحر، والفيديو الخاص برقصها لفت انظار الجميع لها وعلقوا عليه بشكل إيجابي، وضعوا عليه الكثير من الإعجابات المختلفة.

رقص ليلى علوي على البحر

وأطلت الفنانة ليلى علوي في الفيديو وهي تستمع بوقتها المميز على الشاطئ خلال غروب الشمس، وهي ترقص وتتمايل على نغمات أغنية بلبطة الذي يقدمها المطرب الإماراتي حسين الجسمي، وتعد من أبرز الأغاني الجديدة الذي قدمها في فصل الصيف، شاهدوا الفيديو من هنا، وحصل الفيديو على إعجاب الكثيرين وحصلت على الكثير من التعليقات المختلفة التي جذبت أنظار الجميع إليه في الوقت الحالي.

تعليق الجمهور على رقص ليلى علوي

وحرص الجمهور على التعليق بشكل إيجابي على فيديو رقص ليلى علوي، ومن أبرزها ما يلي “لولو هي لولو أحبك”، و”ليلا وما اشيكها ليلا وما احلاها ليلا وما اجملها ليلا”، و”انتي ما شاء الله جميلة”، و”قمر وجميلة”، و”الحب والجمال والدلال كله”، و”احلى بلبطه فى ساحل مصر الجميله الله عليكى ياليلى وعلى مصر وعلى الجسمى”، و”ما شاء الله عليك مثل القمر”، و”جمالك يفوق جمال البحر يا اميرة القاهرة”.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الفنانة ليلى علوي انتهت في الأيام الماضية من تصوير فيلمها الجديد “آل شلبي”، وهو من أبرز أعمالها الذي احتفلت بالانتهاء من تصويره مع فريق العمل وكانوا يقولون “فركش” ويقطعون الكيك، وهو بطولة كلاً من ليلى علوي ولبلبة وهيدي كرم وخالد سرحان وأسماء جلال، وأيضاً من تأليف أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

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