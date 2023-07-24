انت الأن تتابع خبر بفستان صيفي.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها بهذه الإطلالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ريم مصطفى بمشاركة جميع متابعيها صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وحصلت الصورة على الكثير من الإعجابات والتعليقات المميزة.

صورة ريم مصطفى بالفستان الصيفي

وظهرت الفنانة ريم مصطفي في الصورة الجديدة الخاصة بها، وابتسامتها جاء مشرقة وارتدت فستان صيفي شكله جذاب ومميز، واعتمدت على وضع المكياج الناعم والمميز، وهو الذي أبرز ملامحها، وحصلت على إعجاب جميع المتابعين مؤخراً والكثير من التعليقات المميزة التي جاءت حول إعجاب الجميع بها وبإطلالتها المميزة.

وتحرص ريم على مشاركة جميع الصور الجديدة الخاصة بها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الكثير من الصور الخاصة بها من داخل أحدث جلسات التصوير الخاصة بها، وتحصل على نسب مشاهدة كبيرة وإعجابات كثيرة، ويعلق الجميع عليها بالكثير من الكلمات المميزة.

آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى

ومن اتجاه آخر تستكمل الفنانة ريم مصطفى تصوير بافي المشاهد الخاصة بها في فيلم أهل الكهف، وهو الذي يشارك في بطولته الفنان خالد النبوي بجانب الكثير من الفنانين الآخرين، وهو من أهم الأعمال التي تقوم بتقديمها في الوقت الحالي وينتظره جميع المشاهدين والمتابعين في كل الأوقات، ويريد الجميع أن يتابعها الكثيرين بشكل مستمر.

ويذكر أيضاً أن أحدث أعمالها السينمائية فيلم “العنكبوت” وهو بطولة الفنان أحمد السقا، ومنى زكي، والفنان ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وعدد كبير من الفنانين الآخرين الذين شاركوا في العمل، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وهو من أهم الأعمال التي توجد في الفترة الحالية، حيث أنها من أكثر الأعمال المميزة.