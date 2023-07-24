انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري قلعته وهي لبسته.. نادين نجيم تثير الجدل بالتايجر الجرئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين نجيم تريند مؤشر بحث جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أطلت بفستانها الأخير الجريء، هي من أبرز إطلالتها المميزة التي حصلت على إعجاب الكثير من المتابعين لأنه ذو شكل مميز وجرئ، وتعد من أبرز الإطلالات التي ظهرت بها مؤخراً.

نادين نجيم بفستان تايجر جرئ

وتعتبر الفنانة اللبنانية نادين نجيم من النجوم التي تتميز بوجه حسن، وهي تتمتع بالكثير من الملامح الطبيعية الجميلة، ومن أبرز ما يميزها أنها تحافظ على قوامها المتناسق والرشيق، وأنها تختار ستايل يكشف عن أنوثتها وجمالها، وهي لا تقوم بوضع الكثير من المكياج، وهي تكتفي فقط بإطلالات مميزة بالبشرة الطبيعية، وهي تحرص بشكل مستمر على تقديم الكثير من الصور الحديثة الخاصة بها، وأيضاً يقوم العديد من المتابعين بوضع لها الكثير من التعليقات الإيجابية والإعجابات.

زوج نادين نجيم

ومن ناحية الجمال هي تعتمد على وضع العديد من اللمسات الخفيفة من المكياج بالألوان النود، وأثناء لقائتها في أحد البرامج تحدثت عن خطيبها ناريك ناربيكيان، وكشفت عن موعد زواجها، وقالت “أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سوف يكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء”، وتحدثت عن الكثير من الأمور المختلفة في حياتها.

وكشفت نادين عن علاقتها بخطيبها وكيف بدأت، وقالت “عندما تعرفت على خطيبي كانت علاقتنا صداقة، ومع الوقت شعرت أن به الأشياء التي تسعدني وهذا لا يعني أنه أفضل من زوجي الأول هادي، فزوجي السابق لم يكن مناسبا لي لكن من الممكن أن يكون لامرأة أخرى هو رجل أحلامها”، وكشفت عن الكثير من المعلومات التي توجد في حياتها الشخصية في الوقت الحالي.