انت الأن تتابع خبر أحلوت أكتر بعد الطلاق.. نسرين طافش تبهر جمهورها بأحدث إطلالة لها من سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، قائمة الأكثر بحثًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل الآلاف من المتابعين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وذلك بعد نشر مجموعة من الصور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الصور التي تسببت في تصدرها لقائمة التريند في مصر.

نسرين طافش تبهر جمهورها بأحدث إطلالة لها

قامت الفنانة السورية نسرين طافش، بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوها الانستجرام، وذلك أثناء وجودها في بلدها سوريا.

طلت نسرين طافش بإطلالة كاجوال مع بادي باللون الوردي وبنطلون جينز، أبهرت جمهورها بسبب إطلالتها الرقيقة، وتسببت في زيادة عدد البحث عليها من قبل محبيها وعشاقها في مصر والوطن العربي.

كما ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش في الصور برفقة شقيقتها رانيا معها أثناء تناولهما لوجبة الإفطار، كما دونت على الصور جملة لجلال الدين الرومي كتبتها تعقيبا على الصور، وهي: “أنت الروح لروح الكون واسمك المحبة”.

طلاق نسرين طافش

وكان قد نشرت الفنانة السورية نسرين طافش خبر طلاقها للمرة الثانية من زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة الحيوية شريف شرقاوي، وشاركت متابعيها قائله: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش

يذكر أن الفنانة نسرين طافش قد شاركت في فيلم (في القلب) في آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، الذي يقوم ببطولته معها الفنان المصري خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالي، إنجي كيوان، توني ماهر، وهو من إخراج مرقس عادل، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ وعادل مرسي.