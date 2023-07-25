انت الأن تتابع خبر نسوان حسن شاكوش وقعوا في بعض .. القديمة تنشر الغسيل للجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت سلمي مجدي زوجة حسن شاكوش الأولي هجوما حاد علي ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات بعد إعلانها الدخول في مجال الفن خلال الفترة المقبلة .وهاجمت سلمي مجدي ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، ريم طارق طليقة حسن شاكوش ، قائلة : “تمثيل ايه بـ الأداء الاوفر الفيك دا، قومي يا أم سجدة استهدى بالله وروحي خدى هدومك اللي مرميه في الشنط من بدرى ومش عاوزة تاخديها دي.. ولا نسيت صحيح دا طلقك غيابي خديها علي باب المحكمة بقا”.

حسن شاكوش

يأتي ذلك بعد رد ريم طارق طليقة حسن شاكوش ، علي سؤال أحد المتابعين بشأن تحولها لـ بلوجر حيث أكدت انها لم تأخذ قرار بعد ولكن هناك مفاجأة ستعلن عنها قريبا .

وفي وقت سابق رفض حسن شاكوش التعليق علي إتهامات ريم طارق له بخيانته لها في شهر رمضان مع أحدي الفنانات مشيرا الي أنه سيلتزم الصمت ولن يرد علي الشائعات والكذب

وكان البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي شك في أن الفنانه التي كانت مع حسن شاكوش هي حورية فرغلي لوجود حرف الراء في إسمها مثلما أكد ريم طارق ان الفنانة التي كانت مع حسن شاكوش حرف الراء هو الثالث في أسمها .

أزمة حسن شاكوش

وخرجت حورية فرغلي في أكثر من تصريحا تؤكد عدم وجود أي علاقة مع حسن شاكوش وهددت ريم طارق بتقديم بلاغ للقضاء إذا وجهت لها إتهامات من هذا النوع مرة أخري .

في نفس السياق أكد حسن شاكوش انه لا تربطه أي علاقة بـ حورية فرغلي غير أنها زميلة عمل فقط لاغير مؤكدا ان تصريحات طليقته غير صحيحة ولا تليق علي فنانة كبيرة

وكان حسن شاكوش قام بتطليق ريم طارق غيابيا بعد تصريحاتها وإتهاماتها له في أكثر من لقاء تلفيزيوني خلال الفترة الماضية