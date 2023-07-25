انت الأن تتابع خبر فقدت أسنانها.. ما سر اختفاء دنيا بطمة بعد أنباء تعرضها للضرب؟والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت الفنانة دنيا بطمة بإثارة حالة من الجدل الكبير في الساعات الأخيرة، وذلك بعد أعلنت ابتعادها تماماً عن السوشيال ميديا والوسط الفني إلى فترة، والغرض من ذلك هو الراحة إلى فترة من كل ما يحدث عليها.

سر اختفاء دنيا بطمة عن السوشيال ميديا

ونتج عن اختفاء دنيا بطمة الكثير من الجدل، وأكد البعض أنها تعرضت إلى الضرب وفقد أسنانها، وهذا ما نتج عنه اهتمام دنيا والتي خرجت عن صمتها عبر انستجرام لتكذب كل ما يتردد واتهمت مروجي الشائعات أنها صحافة صفراء تنقب فقط عن الفضائح ولا تنقل الحقيقة، وهي بحالة جيدة.

وقررت جميع الصحف أن تهاجم دنيا، وأكدت أنها تعرضت إلى الاعتداء والضرب وفقدت أسنانها، ويوجد هناك العديد من الفيديوهات التي تؤكد ما حدث لها، وهي من الأخر التي انتشرت مؤخراً بين الكثيرين سواء داخل أو خارج الوسط الفني مؤخراً.

آخر أعمال دنيا بطمة

وقامت دنيا بطمة بتقديم مؤخراً أغنية تحمل عنوان زيديني وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد، وأيضاً تم تصويره من خلال فيديو كليب وهو إخراج علاء الدين الرايس، ومجموعة من الشباب، وتعد من أكثر الأشياء التي حصلت على إعجاب الكثيرين في الوقت الحالي.

وإطلالة دنيا جاءت بشكل مميز لكل محبيها على أغنية “زيديني” بشكل جديد ومتغير، وهي جاءت بمثابة شكل جديد ومميز لها خطف أنظار الجميع لها، وتألقت كثيراً بما ظهرت به مؤخراً، وقدمت آخر عمل غنائي طرحته دنيا العام الماضي، وأيضاً فيديو كليب اغنية المارياج التي حققت نجاح كبير وتفاعل معها الجمهور كثيراً، وتصدرت الترند في هذه اللحظة بالعديد من الدول، وتعد من أبرز الأشياء الذي قدمتها مؤخراً.