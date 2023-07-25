انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها؛؛ بكل جرأة لاميتا فرنجية تثير غرائز متابعيها وتعرض عوراتها بالكشف عن مفاتنها وهي تستحم في البانيو ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية الضجة بمقطع فيديو نشرته عبر​ حسابها على موقع انستغرام، ظهرت فيه وهي تستحم دون ملابس في غرفة الفندق الذي تقيم فيه.

حيث جلست لاميتا داخل مغطس الاستحمام الى جانب السرير في غرفة النوم، وظهرت من الخلف وهي وتلعب برغوة الصابون الذي غطى نصف جسدها، وتستحم بطريقة مثيرة، ثم خرجت من المغطس وارتجت روب الاستحمام، وصورت غرفتها وسريرها.

أشعل هذا الفيديو ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله بشكل مكثف، وحصل على آلاف المشاهدات وأكثر من الف اعجاب، ومئات التعليقات من المتابعين خلال وقت قصير، وتغزل البعض بجمال لاميتا وإثارتها، بينما هاجمها البعض معتبرين انها تجاوزت الخطوط الحمراء.

وكانت قد اثارت لاميتا فرنجية الجدل بعد ان ظهرت بمقطع فيديو في غرفتها بالفندق وهي تخلع قميص النوم وجميع ملابسها وتسير بالحذاء فقط.