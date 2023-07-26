انت الأن تتابع خبر بتوب مكشوف وهوت شورت.. نسرين طافش في إطلالة مثيرة والجمهور: بتدور على عريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ إعلان الفنان السورية نسرين طافش عن خبر طلاقها، وهي تتصدر قائمة التريند من قبل الآلآف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم أجمع، وذلك بسبب إطلالتها المثيرة التي تشارك جمهورها بأجمل الصور لها خلال رحلتها للاستمتاع بإجازة الصيف.

صور نسرين طافش

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي، من أجل الحصول على صور نسرين طافش التي شاركت جمهورها عبر السوشيال ميديا، وذلك في أحدث جلسة تصوير خضعتها في سوريا.

نسرين طافش في إطلالة مثيرة

قامت الفنانة نسرين طافش بنشر مجموعة من الصور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث ظهرت فيها وهي ترتدي “هوت شورت” وسط الطبيعة، وعلقت قائلة: ” الطبيعة ليست مكان تزوره ، الطبيعة وطن”.

وتسببت إطلالة نسرين طافش، في الكثير من التعليقات من قبل جمهور، والتي منها “شو هالجمال؟”، “أميرة الحلوين”، “رحلة البحث عن عريس بدأت ولا إيه؟”، “جمال ورقة”.

وكان قد طلت نسرين طافش بإطلالة كاجوال مع بادي باللون الوردي وبنطلون جينز، أبهرت جمهورها بسبب إطلالتها الرقيقة، وتسببت في زيادة عدد البحث عليها من قبل محبيها وعشاقها في مصر والوطن العربي.

طلاق نسرين طافش

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن طلاقها للمرة الثانية من زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة الحيوية شريف شرقاوي، وشاركت متابعيها قائله: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش

وكان قد شارك الفنانة السورية نسرين طافش مسلسل جوقة عزيزة عام 2022، فيما شاركت بطولة فيلم في القلب، بطولة الفنان المصري خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالي، إنجي كيوان، توني ماهر، وهو من إخراج مرقس عادل، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ وعادل مرسي.