انت الأن تتابع خبر بالمايوه الأزرق.. اتفرج أسما شريف منير في إطلالة مثير من البحر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما يتصدر اسم الفنانة أسما شريف منير، نجلة الفنان الكبير شريف منير، قائمة التريند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بسبب إطلالتها المثير خلال تواجدها في مدينة دهب، حيث أنها تقوم بمشاركة جمهورها بعدد من الصور عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات الانستجرام، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد.

صور أسما شريف منير

أعتادت الفنانة أسما شريف منير على نشر صورها عبر موقع الصور والفيديوهات الانستجرام خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، ودائما ما تتصدر قائمة التريند في جمهورية مصر العربية، بسبب زيادة عملية البحث عليها من قبل الآلاف من المواطنين بسبب صورها المثيرة على البحر.

أسما شريف منير بالمايوه الأزرق

قامت أسما شريف منير بنشر عدد من الصور لها عبر موقع الصور والفيديوهات الانستجرام خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، وهي ترتدي ملابس البحر وهي عبارة عن مايوه أزرق وكاش مايوه، والتي نالت الكثير من التعليقات عبر صفحات السوشيال ميديا.

ودونت الفنانة أسما شريف منير على صور مايوه: “الامتنان للحاجات مهما كانت صغيرة بتجذب فرحة معينة، للقلب، بحس ساعتها إني بحب الحياة والناس ونفسي مفتوحة على النجاح.. بحس لما بنرضى كده ربنا بينعم علينا و بيكافئنا بجوهرة الامتنان، اللي هو حالة من السكون والسلام النفسي الحقيقي”.

آخر أعمال أسما شريف منير

وكان قد قدمت أسما شريف منير برنامج عُرض على قناة ON E، وحمل اسم “أنا وبنتي” مع والدها الفنام شريف منير، وخلال البرنامج استضافة مجموعة من الفنانين وهم تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.