انت الأن تتابع خبر مكشوف من فوق وتحت.. رانيا يوسف تصدم جمهورها بهذه الملابس (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت النجمة رانيا يوسف ، بمشاركة جمهورها و متابعيها صوراً جديدة في أحدث جلسة تصوير لها بفستان مكشوف، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات ” انستجرام”، مما أثار الجدل على السوشيال ميديا.

رانيا يوسف

ظهرت رانيا يوسف خلال الصور بإطلاله جريئة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود قصير مكشوف الأكتاف مما جعلها عرضة للعديد من الانتقادات، و اختارت تسريحة شعر قصيرة باللون الأسود، وبالنسبة للناحية الجمالية نسقت مكياج مناسب مع إطلالتها ليبرز جمالها، واختارت مع الفستان هيلز باللون الموف.

آخر أعمال رانيا يوسفآخر عمل شاركت فيه الفنانة رانيا يوسف، هو مسلسل “شارع 9″، و الذي تدور أحداثه في إطار الجريمة و التشويق، حيث تختفي ابنة رجل أعمال شهير، تقيم في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويعود زوجها من الخارج من أجل البحث عنها، ثم يكتشف إنه قتلت في ظروف غامضة ومن هنا تتوالى الأحداث .

و العمل من بطولة كل من: محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، والعديد من الفنانين الآخرين، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

فيلم التاروت

كما شاركت رانيا يوسف في فيلم التاروت، الذي شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، منهم: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بالإضافة إلى عدد من الفنانين و ضيوف الشرف، الفنانين ضيوف الشرف، و الفيلم من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.