انت الأن تتابع خبر بملابس جريئة.. ميريام فارس تستعرض مهارتها في اليوجا على البحر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك المطربة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بأحدث إطلالتها يومياً على موقع تبادل الصور “إنستجرام” أثناء حفلاتها الغنائية أو ممارستها للرياضة في الهواء الطلق.

وظهرت ميريام فارس في صورة جديدة أثناء ممارستها لرياضة اليوجا على شاطئ البحر بملابس جريئة ،حيث اعتادت ميريام فارس على ممارسة الرياضة لمساعدتها على أدائها الإستعراضي في الحفلات الغنائية.

ميريام فارس

وظهرت ميريام فارس وهى ترتدي بنطال أسود وتوب كروب أسود وهو ما أوضح رشاقتها وهى تمارس رياضة اليوجا على الشاطئ ،حيث جلست ميريام فارس على النجيلة الخضراء لممارسة الرياضة في هدوء والإستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وتركت ميريام فارس شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها كما تعود الجمهور دائما منها على ترك شعرها بطبيعته المموجه، كما حرصت على عدم وضع أي مساحيق تجميل خلال ممارسة رياضة اليوجا.

ميريام فارس

وشن الملحن المصري رامي جمال هجوما حادا على ميريام فارس في إحدى البرامج التليفزيونية قائلا:” فلوس اللحن اللي عندك هدية مني مش عايزها واللحن عندك من سنة وياريت ترجعيلي حقوق ملكية اللحن”.

وأضاف رامي جمال:” ميريام فارس نسيت خير مصر عليها وإنها أتشهرت بسبب مصر وتغلط مش هنسيبك واسم مصر أكبر بكتير من ميريام فارس”.

ميريام فارس ممنوعة من دخول مصر

ومازالت أزمة ميريام فارس قائمة حتى الأن بعد رفع دعوى قضائية عليها من المحامي سمير صبري بعد تصريحتها المسيئة لمصر منذ عام 2019 بعد أن قالت:” أنا تقيلة علي مصر”.

وبررت ميريام فارس تصريحها أنها أصبحت تحصل على أجر عالي جدا لا يناسب مصر في هذا التوقيت أي من بعد أحداث 2011 ، ثم خرجت لتعتذر للشعب المصري إلا إن الجميع رفض إعتذارها ومنذ ذلك التوقيت لم تقيم حفل واحد في القاهرة.

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