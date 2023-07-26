شاهد.. ظهور مميز لمحمد الشرنوبي على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 08:31 صباحاً - شارك الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الشرنوبي بعد غياب عن السوشيال ميديا، وتفاعل معه الجمهور برسائل مؤثرة: “وحشتنا يا بطل الأبطال ”.

وفاجأ الفنان محمد الشرنوبي جمهوره وقام بحذف جميع صوره وأخباره من صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وتسبب هذا الحذف في تساؤل الكثيرين حول السبب وراء قيام الشرنوبي بهذه الخطوة وهو ما جعل البعض يظن أن يكون وراءها أزمته الشهيرة مع منتجة أعماله سارة الطباخ.