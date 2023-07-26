رســــــــائــــــــل مــــن الــــقـــــــلـــــــــب.. أحمد الخميسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 08:31 صباحاً - أنتِ مثل شجرة فتية واحدة في هذا العالم. جالس مستند إلى جذعكِ بظهري وذكرياتي وقلبي. أتطلع إلى أعلى حيث فاكهتك. حيث عينيك الجميلتين. أحدق بهما. باتساعهما الرحيم، لعلني إذا رأيتكِ أراني. جالس يغمرني زمانكِ. هذا الفجر منكِ. هذا المساء منكِ. يغمرني مكانكِ. هذي البيوت أنتِ. هذي الغابات أنتِ. وحين تمطر السماء على كتفى وعنقي أعرف أن هذا المطر أنتِ. كل الأزمنة وكل الأمكنة تتقطر من رأسك وشعرك المرسل ووجهك، تنزلق من كتفيك وتغمرني. هذي المجرات التي تدور في الفضاء أنتِ. الجبال والسفوح أنتِ. مستند بعمري إليك، ولست أدري من أكون. أحدق بعينيك العميقتين الشاردتين. أطوق عودك الأخضر بذراعي لعلني أعرف نفسي أو أتذكر من أكون. وحين تسألين " من أنتَ؟ ". أقول: " أنتِ ".