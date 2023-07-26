شكرا لاهتمامكم بخبر عن لن تصدق ..جورجينا صديقة كريستيانو تخونة مع هذا الممثل العربي شديد الوسامة أمام الجميع بطريقة صادمة .. ورد فعل الأخير تفاجئ الجمهور | شوف دلوقتي على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان ياسر جلال من الشخصية التي قام بتجسيدها من خلال مسلسل “رحيم”، وذلك عبر “فيسبوك”، ليفاجئ الجميع أن عارضة الأزياء والممثلة الأرجنتينية العالمية جورجينا صديقة اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو تغازله من خلال الصورة، وكتبت:” إنها حقاً بدلة رائعة جداأشبه بـ جيمس بوند” فيما وصفها العلقين بالخيانة

مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنهالت التعليقات من قبل الجمهور على الصورة، ليفاجئ ياسر جلال الجميع ويؤكد إنه ليس له أي صفحات على مواقع السوشيال ميديا، موضحا أن ليس لديه وقت للتفاعل مع محبيه من خلالها ولا يجيد استخدامها إطلاقا وأن تلك الصفحة مزيفة.وأضاف الفنان ياسر جلال، خلال تصريحات صحفية، أن ليس لديه أي وقت للتفاعل مع الجمهور عبر السوشيال ميديا أو غيرهم، موضحا أن وقته بالكامل لأسرته وأبنائه والعمل على دراسة الأدوار التي يقوم بتجسيدها من خلال السينما أو التليفزيون.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان ياسر جلال الفنية مشاركته في مسلسل “ضل راجل”، وشاركه البطولة عدد من نجوم الفن منهم: نيرمين الفقى وأنعام سالوسة وأحمد حلاوة ورنا رئيس ومجدى فكرى ومحمد عادل وعصام السقا وآخرون، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.