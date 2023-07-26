اليوم انطلاق مهرجان جرش بالأردن.. ومصر ضيف شرف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:31 صباحاً - تنطلق اليوم الأربعاء، بالأردن، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية.

وتحت شعار «ويستمر الفرح»، تنطلق الدورة 37 من المهرجان الذي يجمع نخبة من أبرز الفنانين الأردنيين والعرب.

وتحل مصر، للمرة الأولى، ضيف شرف على المهرجان الذي سيستمر حتى 5 أغسطس/ آب.

ويفتتح المهرجان فعالياته رسمياً، مساء اليوم بحفل بعنوان «نهر الذهب»، وهو عمل فني غنائي استعراضي متعدد الوسائط، يصور مدينة جرش عبر التاريخ، وذلك من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة 100 فنان وفنانة، تعكس الحضارات المتعاقبة على المدينة.