انت الأن تتابع خبر.الفراعنة انتصروا على الشياطين.. رسميًا إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت ، عن إلغاء حفل ترافيس سكوت ، بشكل نهائي ورسمي ، والذي كان مقرر إقامته تحت سفح الأهرامات 28 يوليو الجاري.

إلغاء حفل ترافيس سكوت

وكشف محمد سراج ، العضو المنتدب والمدير التنفيذي ، بشركة التنظيم ، حقيقة الصورة المتداولة لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت ، في الأهرامات والتي تسببت في حالة من الجدل الواسع بين أوساط الرأي العام، وذلك قبل أيام من إلغاء حفل ترافيس سكوت .وقال محمد سراج ، إن هذه الصورة غير حقيقية ، منوها أنه فيما يخص الغاء حفل ترافيس سكوت ، فهو تم بالفعل ، كما أن مغني الراب الأمريكي ، كانت لديه تحفظات على خبر حضوره إلى مصر ، بعد أنباء الغاء حفله.

وتابع محمد سراج : حتى الآن نعانى من أزمة حقيقية بسبب الحفل حيث لم نحصل على قرار نهائى سواء بإلغاء أو إقامة الحفل.

وأكد أننا نحاول حل الأزمة ، التي من المتوقع أن تصل خسائرها إلى 300 مليون جنيه ، ولكن لا أحد يجيب علينا ويتفاوض معنا.

أصداء الغاء حفل ترافيس سكوت

وجاءت تعليقات الأجانب على قرار إلغاء حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، كالتالي: (برافو مصر- حاجة حلوة جدا إن يبقى فيه دولة بتحافظ على قيمها ومبادئها وقواعدها – عاشت مصر- يا أمريكا اتعلمي).

طالبت نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا، من منظمي حفل ترافيس سكوت، بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من أجل إقامة الحفل، وإلا ستقوم بسحب التراخيص منهم.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية للشركة جاء كالتالي:” السادة وكالة ZM لتنظيم الحفلات والمفوضة من شركة تن فور برودكشن، والصادر لها التصريح بإقامة حفل يوم، نحيط سيادتكم علما بأنه لم يرد للنقابة العامة للمهن الموسيقية من قبل سيادتكم حتى الآن ما يفيد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة الحفل”.