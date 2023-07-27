انت الأن تتابع خبر وصلة رقص فاضحة وقبلات لـ رانيا يوسف وانجي علي .. شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية انجي علي، مقطع فيديو من كواليس حوارها مع الممثلة رانيا يوسف عبر اثير اذاعة “نجوم اف ام”.

وظهرتا رانيا يوسف وانجي علي أثناء رقصهما معا على انغام اغنية “خطوة” للفنان مصطفى حجاج قبل ان تقوم انجي باحتضان رانيا وتقبيلها قائلة “بحبها ونورتني”

من ناحية اخرى، وصفت رانيا يوسف نفسها بأنها “مؤدبة زيادة عن اللزوم” قائلة : “يمكن تعليمي في مدارس راهبات إنجليزي خلاني طالعة مؤدبة زيادة عن اللزوم ومش عارفة أخذ حقي، ولحد وقت قريب لم أكن أعرف أشتم الآن تعلمت أشتم قليل”.