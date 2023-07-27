انت الأن تتابع خبر مايوه شمس الكويتية يضعها في ورطة.. والجمهور سيدة فاضلة (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت النجمة شمس الكويتية بنشر مقطع فيديو لها جديد، خلال قضائها للإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، وكانت ترتدي مايوه مثير، مما عرضها للعديد من الانتقادات من قبل متابعيها.

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات ” انستجرام”، وظهرت خلاله بإطلاله مثيرة، حيث كانت ترتدي مايوه و تغطي جسدها بمنشفة، مما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، حيث كتب أحدهم “مينفعش يا سيدة يا فاضلة”، و تابع آخر” هذا المنظر خطاء”.

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الكويتية

والجدير بالذكر، أن آخر عمل شاركت فيه شمس الكويتية، كان مسلسل “سره الباتع“، المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس، الذي تدور أحداثه حول شاب يحاول البحث عن سر مقام” السلطان حامد”، الذي لعب دور هام خلال الحملة الفرنسية على مصر، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، ومنهم أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، منه فضالي، شمس الكويتية، رانيا التومي، خالد أنور، هدي الاتربي، و غيرهم من الفنانين، و العمل من إخراج خالد يوسف.

كما أطلقت الفنانة شمس، كليب أغنيتها الجديدة “يا متعلم” على قناتها الرسمية بـ”اليوتيوب”، و الغنية من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، و الموزع الموسيقي سامر أبو طالب، و الكليب إخراج شريف ترحينى.