انت الأن تتابع خبر ملكة إثارة الجدل .. إطلالة ساخنة للفنانة أسماء جلال بالمايوه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة أسماء جلال ، في إطلالة ساخنة ، على جمهورها ، بعدما نشرت صور لها بالمايوه المثير.

أسماء جلال

وتمثلت الإطلالة الساخنة للفنانة أسماء جلال ، في ارتدائها ، مايوه مثير ، مصنوع من الكورشيه ، باللون البينك، وهي جالسة على أحد الشواطئ ، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.واعتمدت الفنانة أسماء جلال ، في الإطلالة الساخنة ، على المكياج الخفيف و قامت بترك خصيلات الشعر منسدلة على الأكتاف.

شاركت الفنانة أسماء جلال في مسلسل “كلبش” مع الفنان أمير كرارة، كما ظهرت أسماء جلال مع الفنان محمد رمضان في مسلسل “نسر الصعيد”.

أعمال أسماء جلال

وفي فيلم 122، قدمت شخصية “سمر” بطولة أحمد داود، طارق لطفي، وشاركت في الجزئين الرابع والخامس من مسلسل “حكايات بنات” بشخصية جميلة.

وفي فيلم “الحارث”، قدمت شخصية “شيري” بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبد الجليل.

في عام 2021، شاركت أسماء جلال في مسلسلات: “أنصاف مجانين”، “خلي بالك من زيزي”، كما شاركت في موسم رمضان الماضي 2022، بمسلسل “الكبير أوي 6” بطولة أحمد مكي.- قدمت شخصية “كليوباترا” في مسلسل “الغرفة 207”.

ارتباط أسماء جلال

وخلال الفترة الماضية، انتشرت شائعات بوجود علاقة عاطفية بين الفنانة أسماء جلال ومغني الراب ويجز، بعد الصورة التي نشرتها لتهنئه في عيد ميلاده.

حيث ظهر ويجز في الصورة وهو ينظر لأسماء جلال بطريقة توحي أن ما بينهما ليست مجرد علاقة أخوة وصداقة فقط، إلا أن الثنائي لم يردا على تلك الشائعات.