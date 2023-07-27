الجامد وصل – نسرين طافش كسحت مي عمر بلبسها العريان

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وبدت ” طافش ” بفستان أنيق باللون البطيخي ذا القماش المكشكش ومحدد من ناحية الخصر ومكشوف من احدى الساقين ، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وبدت ” طافش ” بفستان أنيق باللون البطيخي ذا القماش المكشكش ومحدد من ناحية الخصر ومكشوف من احدى الساقين ، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .

وتزينت بمجوهرات أنيقة ، وكانت عبارة عن أقراط كبيرة الحجم وخاتم فى احدى اليدين، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود .

ومن الناحية الجمالية ، إعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر تعكس أناقتها وأنوثتها ،

وإختارت مكياجاً ناعماً مستوحى من الألوان الترابية ، حيث وضعت آيشادو باللون الطوبي والمدمج مع البيج وماسكرا سوداء، مما أبرز جمال ملامحها ، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني وأحمر شفاه باللون الطوبي .

وعلقت نسرين طافش عبر منشورها قائلة : ” عندما تحكم على الآخرين.. فأنت لا تقيمهم بل تقيم نفسك ” .

حلب عام 1982، وانتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008.