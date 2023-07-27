انت الأن تتابع خبر مايا دياب تلغي حفلها في سوريا..ماعلاقة التسمم بذلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني المطربة اللبنانية مايا دياب من آثار التسمم الحاد بعد إصاباتها بشكل مفاجئ وتطور الأمر سريعا إلي نقلها بشكل عاجل ومفاجئ إلي مستشفي بيروت التخصصي في لبنان، مما أثار قلق معجبيها ومحبيها في مصر والوطن العربي.

وتسببت حالة التسمم التي أصيبت بها المطربة اللبنانية مايا دياب في إلغاء حفلها الغنائي الضخم الذي كان من المقرر أن يقام اليوم الخميس ضمن فاعليات مهرجان”روزا داماس”.

إصابة مايا دياب بالتسمم

أدت الوعكة الصحية المفاجئة للفنانة مايا دياب إلي إلغاء حفلها في سوريا بعد تعرضها لتسمم حاد بشكل مفاجئ غير معلوم مصدره ،وتم نقلها على الفور إلي مستشفي بيروت بلبنان لتلقي العلاج اللازم لحالتها المرضية جراء إصابتها بالتسمم.

ويقوم بعلاج المطربة اللبنانية مايا دياب نخبة من أكفأ الأطباء في مستشفي بيروت بلبنان بعد إصابتها بالتسمم وعدم قدرتها على الأكل أو الكلام حاليا، حيث يقوم الأطباء بتكثيف العلاج للفنانة مايا دياب مع منحها الراحة التامة حتى تتماثل الشفاء وتعود إلي جمهورها ومحبيها من جديد.

مايا دياب تلغي حفلها في سوريا

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة توتير:” أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان (روزا داماس) عن إحياء الحفل المقرر غدا 27 يوليو، بسبب تسمم حاد تعرضت له، ودخولي المستشفى بسببه، أتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل.. كل الحب”.

وأصدرت مايا دياب أغنية “تقلان” ضمن ألبومها الغنائي الجديد وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وتوزيع وإنتاج موسيقي هادي شرارة، ومن إخراج جو بو عيد في بيروت، وتخطت ما يزيد عن مليون و400 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها على قناة مايا دياب الرسمية على يوتيوب

وكانت قد أثارت المطربة اللبنانية مايا دياب قلق جمهورها بعد إصابتها بتسمم حاد أدى إلي نقلها بشكل عاجل إلي مستشفي بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والتخلص من أعراض التسمم.