انت الأن تتابع خبر الغاء حفل مايا دياب بعد اصابتها بتسمم حاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب عبر حسابها في تويتر، تفاصيل حالتها الصحية التي أجبرتها على الغاء حفلها في سوريا، الذي كان مقررًا اقامته اليوم الخميس 27 يوليو.

وأعتذرت مايا دياب، لجمهورها السوري عن عدم قدرتها على المشاركة في مهرجان "روزا داماس" في معرض دمشق الدولي القديم، نتيجة اصابتها بتسمم حاد أدى إلى دخولها المستشفى، وختمت تغريدتها قائلة: "بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل.. كل الحب".

تفاعل الجمهور مع تغريدة النجمة اللبنانية، وتمنوا لها الصحة والسلامة، واقامة حفلات اخرى في سوريا.

وفي سياق متصل، كشف فريق عمل الفنانة لـ ET بالعربي، أن مايا تناول يوم الأحد الماضي شيئا عرضها للتسمم تعرضت للتسمم، بالاضافة إلى اصابتها بضربة شمس في اليوم ذاته، فظهر عليها العوارض الصحية كالحرارة وألم في المعدة، ولم تستطع بعدها الذهاب إلى دمشق من أجل التحضيرات والبروفات لحفلها المقرر الخميس، رغم محاولتها للقيام بذلك.

من ناحية ثانية، كانت دياب قد طرحت في وقت سابق، كليب أغنيتها الجديدة "طاقة إيجابية" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بالاضافة إلى طرح أحدث أغنايتها "تقلان"، وتم نشر لقطات من كواليس تصوير الأغنية.