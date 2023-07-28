وفاة فنان سوري قدير

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رياض - احمد صلاح - بعد صراع طويل مع المرض، توفي الفنان السوري محمود جركس، أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً.

محبو محمود جركس ينعوه بكلمات مؤثرة

وشارك الكثير من الفنانين والجمهور، بنعي الفنان الراحل، الذي وافته المنية بمحل إقامته في السويد، وقدموا التعازي والدعوات بكلمات مؤثرة طالبين الدعاء له بالرحمة.

وأكدت نقابة الفنانين فرع دمشق، عبر الفيسبوك، خبر وفاة محمود جركس، في بيان قالت فيه: "ننعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو محمود جركس

محمود جركس، فنان سوري، مواليد عام 1933، تعلم فن التمثيل في المسرح العسكري، أثناء تواجده في الجيش، ثم انضم إلى نادي الأزبكية الذي ساهم بشهرته خلال عمله الأول "أريد أن أقتل".

لمع جركس بعد ذلك بعدة أعمال فنية بين الدراما والمسرح والسينما، أبرزها مسلسل عمر الخيام، ياقوت، صقر قريش ومسلسل بقعة ضوء الجزء الثالث، الذي كان آخر عمل شارك فيه.