انت الأن تتابع خبر ما فعلته كيم كارداشيان بقميص النصر السعودي أشعل الردود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أيام من حضورها المباراة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، سافرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، إلى اليابان لمتابعة المواجهة بين النصر السعودي وباريس سان جيرمان، ومقابلة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كيم كارداشيان تتصدر الترند

ووثقت كيم كارداشيان، عبر خاصية الستوري في إنستغرام، صورا ومقاطع فيديو من مجريات المباراة، ولقاء ابنها اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، مع رونالد واللاعب البرازيلي نيمار، وحصولها على قميص رونالدو مع النصر السعودي وقميص نيمار مع باريس سان جيرمان.

واحتفل نجل كارداشيان مع رونالدو على طريقة الـ"SI" التي اشتهر بها خلال مسيرته الرياضية، ورقص معه والتقط الصور برفقته.

تفاعل المتابعون على مواقع التواصل مع الصور والفيديوهات التي نشرتها نجمة تلفزيون الواقع، خاصة مع مقطع الفيديو الذي ظهرت به وهي تسأل ابنها ان كان سيذهب إلى السعودية لرؤية مبابي، ليجيب: "مبابي؟ إلى السعودية؟!!!" قبل ان يظهر طفل آخر ويقول له انه من السعودية، ليرد عليه سبيد باللغة بالعربية: "يا هلا".

نجمة تلفزيون الواقع في فيلم رعب.

على صعيد آخر، أجرت نجمة تلفزيون الواقع، تغييرات كبيرة على شكلها من أجل دورها فى الموسم الجديد من مسلسل الرعب American Horror Story، حيث ظهرت فى الفيديو الترويجى للعمل بفستان أسود، وشعر أبيض طويل، ومكياج شاحب، ورموشًا كثيفة، وأحمر شفاه فاقع، وحملت بين يديها طفلًا صغير.