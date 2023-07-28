انت الأن تتابع خبر ابنة عمرو دياب تنشر صورة مقززة والجمهور يطالب بمحاسبتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استفزت جنا ابنة الفنان عمرو دياب المتابعين بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، خلال الاستمتاع بوقتها مع أشقائها وأصدقائها.

جنا تنشر صورة مقززة

ومن ضمن الصور التي نشرتها جنا، كانت لصديقيها وهما يقضيان حاجتهما على جانب الطريق، ما جعل الجمهور ينهال بالتعليقات الغاضبة على الصورة التي وصوفوها بالمقززة.

ومن بين التعليقات التي كتبها المتابعون: "مريضة ومقززة"، "أول مرة بحس بقرف لهي الدرجة"، "تصرفات مريضة يجب وقفها عند حدها"، "وين والدها عنها"، وغيرها من التعليقات.

الجدير بالذكر، ان هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ابنة عمرو دياب الجدل سواء بإطلالاتها الجريئة وتصرفاتها الممستفزة، او الوظعيات التي تظهر فيها برفقة حبيبها.

ومؤخراً نشرت، جنا عمرو دياب صورة عبر الإنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي معطفاً جلدياً طويلاً باللون الأسود، وعلقت عليها قائلة: “أنا رائعة”.

جنا بوضعيات جريئة مع حبيبها

وكانت جنا قد أغضبت المتابعين بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر الإنستغرام برفقة حبيبها، حيث ظهر وهو يجلس بأحضانها في مكان عام، بطريقة وصفها البعض غير لائقة.