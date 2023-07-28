انت الأن تتابع خبر صورة حميمية تفضح خيانة زوج أصالة لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر المنتج الفلسطيني طارق العريان، وعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، صور رومانسية عبر حساباتهما على إنستغرام، احتفالا بمرور 4 سنوات على علاقتهما.

واستعرضت السعفان بإحدى الصور خاتمها الألماسي، وصورة لطاولة مزينة بالشموع وبتلات الورود، وأطباق السوشي الفاخرة، وظهر العريان بصورة أخرى وهو يحتضنها بطريقة رومانسية، وأمامها قالب حلوى كتب عليه "ذكرى سنوية سعيدة"، وعلق طارق عليها قائلا: "أربع سنوات معك، وعمر كامل لأمضيه معك".

ورغم تفاعل الجمهور مع الصور الرومانية التي جمعت الثنائي الا أنهما تعرضا لهجوم كاسح بسبب خيانة طارق العريان للفنانة السورية أصالة عندما كان متزوجها، خاصة أنهما انفصلا قبل 3 سنوات، وهو يحتفل اليوم بمرور 4 سنوات على علاقته مع نيكول.

وسخر المتابعون مع انكار العريان في وقت سابق بخيانته لأصالة، وتأكيد نيكول انها لا تقيم علاقة مع رجل متزوج لكن توضح أن ادعاءاتهما غير صحيحة.

ومن التعليقات التي كتبها المتابعون: "لما طلعت مع اصالة ونيشان في ٢٠١٩ كنت عم تخونها؟"، "ده اعتراف صريح وتأكيد علي أنك خنت أصالة"، "ما بني على باطل فهو باطل"، "اعتراف صريح بالخيانة"، وغيرها من التعليقات.