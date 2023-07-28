انت الأن تتابع خبر الأردنيون يهدون نجوى كرم أطول رداء بالعالم أدخلها غينيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت الفنانة اللبنانية نجوى كتاب"غينيس" للأرقام القياسية، بأطول رداء في العالم أردته قبيل حفلها في مهرجان جرش، يوم الجمعة.

وكانت نجوى قد تلقت الرداء كهدية من محبيها في الأردن، الذين استقبلوها بحفاوة في حفل خاص، مساء أمس الخميس.

ورداء نجوى كرم، عبارة عن جمبسوت أبيض مع حزام معدني باللون الذهبي مع رداء بكتفين عريضين وذيل فستان طويل تميز بالزركشات الذهبية عند الظهر، بلغ طوله 55.7 متراً.

وأشار ممثل موسوعة "غينيس" في الأردن، خلال تقديم الدرع التكريمي لنجوى كرم، أنها أول فنانة لبنانية تحصل على رقم قياسي، الا أن الفنانة نبهته، أنها كانت قد حصلت سابقا على رقم قياسي بغينيس، ليستدرك بالقول:"الأولى والثانية، ومَن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث".

ووثقت الفنانة اللبنانية عبر حسابها في إنستغرام، صورًا لإطلالتها في حفل استلام شهادة التكريم من "غينيس"، وعلّقت قائلةً: "لمّا منلتقي بيصغر الكون وبيكبر قلبي”.

يذكر أن نجوى كرم قد دخلت سابقا بكتاب غينيس في عام 2020 في رأس الخيمة الإماراتية، عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات المسيّرة لإطلاق الألعاب النارية” و”أطول شلال من المفرقعات النارية” بطول 4 كيلومترات.

على صعيد آخر، طرحت الفنانة اللبنانية، مؤخرا ألبومها الجديد "كاريزما"، وحققت نسبة مشاهدة واستماع مرتفعة على المنصات الموسيقية.