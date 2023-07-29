نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس

نجوى كرم تدخل موسوعة غينيسحصدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جائزة تميز جديدة من موسوعة "غينيس" من خلال أطول رداء كتف في العالم قبيل الحفل الذي تحييه يوم الجمعة في الدورة 37 من مهرجان جرش.

والرداء الذي ارتدته نجوى كرم من تصميم الأردني كيش جين.

ونشرت نجوى كرم صورا لإطلالتها خلال الاحتفالية وحصولها على شهادة التكريم من "غينيس" وعلقت قائلة: "لمّا منلتقي بيصغر الكون وبيكبر قلبي".

ويبلغ طول الرداء 55.7 متر، تم استخدام 118 مترا من القماش و3 أمتار من الجلد الذهبي الانعكاسي لصنع الرداء، وفقاً لوكالة عمون.

واعتمد كيش الذي اشتهر باستخدامه للجلد الانعكاسي في تصاميمه، على الأسطورة اليونانية كمصدر إلهام للرداء، حيث قام كيش بإضافة كلمة "كاريزما" كمخطوط عربي على ظهر الرداء لإضافة اسم آخر عمل فني أطلقته الفنانة اللبنانية نجوى كرم.

ووقعت هذه الفعالية في مدينة السلط في الأردن للترحيب بالفنّانة في المملكة قبيل حفلها في مهرجان جرش يوم الجمعة.

يشار إلى أن كيش جين سيكون أول مصمم أردني يشارك في أسبوع الموضة في نيويورك، حيث سيقدم مجموعته لربيع وصيف 2024 هناك.