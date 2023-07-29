وزير الثقافة اللبنانى: التعاون مع مصر على أعلى مستوى فى كافة المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 12:29 مساءً - أكد وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى، أن التعاون بين القاهرة وبيروت في كافة المجالات وخصوصا الثقافية على أحسن ما يكون دائما وأبدا، مشيدا بالعلاقات المصرية اللبنانية.

وقال مرتضى، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش فعاليات مهرجان جرش في نسخته 37، إن مصر ولبنان تربطهما علاقات جيدة وعلى أعلى مستوى في مختلف المجالات، كاشفا عن عقد لقاءات وفعاليات قريبا بين الجانبين المصري واللبناني في المجال الثقافي.

وأضاف أن مهرجان جرش بالأردن هو مناسبة لإحياء الوعي ومواجهة الإحباط الذي دخل علينا من كل الأبواب، مؤكدا أن الثقافة تسعى لمقاربة كل شئ وهدفها بث الوعي عند الجميع وخصوصا الشعوب.

ولفت مرتضى إلى أن الثقافة لها دور كبير في مواجهة التحديات عبر الوعي وبدون الثقافة لا يمكن مواجهة الواقع والتحديات ولا يمكن التخطيط للمستقبل، مؤكدا أن الثقافة استراتيجية الشعوب والدول لمواجهة المشكلات والتحديات.

وحول اختيار بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023، أوضح وزير الثقافة اللبناني أن بيروت موجودة دائما وهى عاصمة الإعلام دائما، مشيرا إلى أن الترتيب العربي اختار بيروت عاصمة للإعلام العربي للعام الجاري وهذا يؤكد دور بيروت الإعلامي.

ونوه إلى أن لبنان واجه التحديات الراهنة وأقام حفل الاحتفال باختيار بيروت عاصمة الإعلام العربي رغم ما يمر به من أزمات، مشيدا بدور الإعلام والثقافة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والوعي للشعوب.

وحول العلاقات اللبنانية الأردنية، قال الوزير إن البلدين سيعملان معا لمواجهة التحديات وخلق توأمة بينهما لتحقيق كل تفصيلة بالاتفاقية التي وقعت على هامش زيارتي للأردن للمشاركة في مهرجان جرش في دورته الحالية.

وتشارك لبنان بفعاليات عديدة ومتنوعة خلال مهرجان جرش في دورته الحالية منها حضور الفنانة التشكيلية مجد رمضان والفنانين نجوى كرم وراغب علامة، وفعاليات متنوعة أخرى، فيما وقعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار مع نظيرها اللبناني بحضور ممثل اليونسكو في لبنان شوقي ساسين، اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمجال الثقافي والفني بينهما.