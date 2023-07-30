فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان ” جرش للثقافة والفنون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 04:27 مساءً - وسط أشادة بالفقرات الفنية لفرق الفنون الشعبية المصرية المشاركة بمهرجان " جرش للثقافة والفنون " ، والمنعقد حالياً فى دولة الأردن الشقيقة بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، رئيس الوفد المصرى ضيف شرف الدورة 37 ، وكانت قد أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى مساء الخميس أولى مشاركاتها فى المهرجان عبر فقرات شعبية راقصة لفرقها الفنية، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور ، ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية تعتبر إحدى اللوحات الفنية المعبرة عن التراث الأسوانى الذاخر بالإبداعات المتنوعة مما جعل عروس المشاتى مركزاً للحضارات والثقافات المتعاقبة ، لافتاً إلى أن الفقرات الفنية المتنوعة لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، والتى تقدمها بشكل راقى ومتميز وضعها فى مقدمة الفرق الفنية التى تمثل مصر في المحافل الدولية ، لتكون خير سفير لنا بمختلف أنحاء العالم ، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قدمت أوبريت "إبداعات شعبية"، بمسرح الساحة الرئيسية ، والذى يعرض فنون مصر الشعبية الراقصة في إطار استعراضي يعبر عن كل محافظة وهويتها وأسلوبها في تقديم فنها الغنائى الإستعراضى ، والأوبريت تضمن ألواناً من الفن الصعيدى والشرقاوى والإسكندرانى والغربى المطروحى والبورسعيدى والنوبى الأسوانى ، بالإضافة لإستعراض التنورة، وشاركت به فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهى الحرية إسكندرية ، وبورسعيد، وسوهاج ، وأسوان ، بإشراف وحضور الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، والأوبريت من ألحان وتوزيع محمد مصطفى ، وإخراج الفنان هشام عطوة، ويستمر الهرجان حتى 5 أغسطس المقبل ببرنامج فعاليات حافل لهيئات وقطاعات وزارة الثقافة يعبر عن الثقافة والحضارة المصرية، وتضم فعاليات البرنامج الفنى نخبة من نجوم مصر منهم الفنان هانى شاكر ، والفنانة مروة ناجى ، وعدداً من الفرق الموسيقية والغنائية بخلاف فعاليات البرنامج الثقافى الذى يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية .