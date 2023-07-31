انت الأن تتابع خبر خالد عبدالرحمن يشعل اجواء المسرح الجنوبي في جرش .. صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أحيا الفنان السعودي خالد عبدالرحمن مساء الأحد في المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، رابع حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 37 بحضور أكثر من خمسة آلاف شخص.

وعلى مدى ساعة ونصف، تفاعل الجمهور الغفير مع الأغنيات القديمه التي قدمه الفنان خالد عبدالرحمن الذي عبر سعادته بالمشاركة في مهرجان جرش في دورته الحاليه معتبرا مهرجان جرش مهرجانا عالميا.

وتعتبر هذة المشاركة الأولى للفنان السعودي خالد عبدالرحمن فص مهرجان جرش للثقافة والفنون

وقدم الفنان خالد عبدالرحمن باقة منوعة من أبرز الأغاني التي تَغَنى بها خلال مسيرته الفنية.

امل شبلي

وقدمت الفنانة الأردنية بحفل مشترك على المدرج الجنوبي باقة من الأغاني الأردنية التي تفاعل معها الجمهور.

المسرح الشمالي

فرقة وسط البلد:

للمرة الثانية تعود فرقة وسط البلد لتقديم ابداعاتها على المسرح الشمالي امام جمهور كبير .. إذ قدمت الفرقة باقة من أغنياتها بدأتها مع قل للمليحة في الخمار الاسود.. ثم أغنية أرقص مع الدنيا...ثم أغنية نفسي احبك.

كما قدمت أغنية جديدة لها بعنوان عالوعد، وتابعت بأغنية القاسية وهيلا هول والشادر، ثم أغنية مسكرات وله ياحلو... وروبابيكا...ثم قربي لي، ومن اغاني الفرقة ايضا قدمت انتيكا واغنيتها المعروفة اه يا لالالي..والجارية. .واغنية شمس النهار، وقد كرمهم مدير المسرح الشمالي فراس خطاطبة.

الفنانة مروى ناجي:

ليلة من الطرب الاصيل مع الفنانة المصرية مروى ناجي..التي تشارك في جرش لأول مرة ...بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة د.ايهاب عبدالحميد.

تنويعات طربية قدمتها الفنانة مروى..حيث بدات الأمسية بمقطوعة موسيقية ..فاتت جنبنا..من الحان محمد عبدالوهاب، والبداية كانت مع أغنية الف ليلة وليلة..ومن اغاني نجاة الصغيره قدمت أغنية اما براوة...ثم أغنية زي الهوى، وغنت واحدة من اغاني جورج وسوف المشهورة لو نويت ..وبعدها أغنية على رمش عيونها، ثم غنت حرمت احبك...من اغاني وردة...وختمت بأغنية دارت الايام.. الفنانة مروى عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان جرش...خاصة وان الاردن يعيش أجواء الفرح احتفالا بزفاف الامير حسين، وفي الختام كرمها مدير المسرح الشمالي فراس خطاطبة.

الساحة الرئيسية

يعتبر مسرح الساحة الرئيسية أيقونة تضيء سماء جرش بزوارها الذين يتوافدون من شتى بقاع العالم.

وقدمت فرقة شابات السلط للفنون الشعبية، فقرات ولوحات من موروث ثقافتنا الأردنية وتراث السلط الأصيل.

أما فرقة الفنون الأدائية السعودية، والتي مازالت تؤدي فقراتها ذات الطابع البدوي والشعبي السعودي، بالاضافة الى تقديم فقرات من دبكة الدحية بأسلوبها الخاص والذي نال أعجاب الجميع، مصحوبا برقصات العارضة السعودية.

تلاها تقديم رائع لفرقة طبلة الست التي تتكون من عدة فتيات مصريات قدمن معزوفات على (الطبلة، والدف) مع الاغاني البلدية من ريف مصر، حيث المتعة والألق.

ولا ننسى ما قدمته فرقة (صول) الذي قدمت معزوفات وأغاني تحاكي التراث الفلسطيني بنكهة شبابية.

كما تم مشاركة وصلات غنائية لـ بشار الشيخ ويوسف عياش ومحمد القيسي، تفاعل معها الجمهور.

ولم تنتهي هنا فقرات الساحة الرئيسية فقد شاركت فرقة الجنوب /عبدالله خليفات ليستمرالفرح بـأهازيج وطنية من أرض الجنوب.

مسرح أرتيمس

وكالعادة تصدح فيه حناجر الشعراء لتخاطب الزمان والمكان، بأن جراسا مازالت ها هنا تسكن على ضفاف نهر الذهب، وتعانق الأعمدة شموخا وكبرياء.

الشاعر خالد القيسي الذي امتعنا بقصائده التي تغنت بمورثنا العربي الأندلسي وحواري حيفا ويافا والقدس العتيقة.

بينما كان الشوق يغمرنا للماضي هبت نسائم الحاضر وصوت بلبل جرش والشاعر عزت قوقزة ليغرد لنا من قصائد الغزل والحب العذري، ليحيى بنا الأمل وتزدهر قلوبنا بالحب والهوى.

واستمر الشعراء ميسون النوباني ووزياد السعودي بمصاحبة الفنان أمجد النواصرة أحياء الأمسية التي قدمها نعيم الخوالدة .

وأختتمت فعاليات المسرح بتقديم عزف جميل لفرقة الأوتار الذهبية للفنان رائد السرحان والفنان سائد حتر والفنانة مارسيل صويلح.

مسرح الصوت والضوء

كان المسرح على موعد مع فرقة بيادر قروية من فلسطين الشقيقة والتي قدمت الأرث القروي والعفوي البسيط الذي كان يعيشه الٱباء والأجداد ومسرحية حكايا زمان والتي تناولت قصص جحا في قديم الزمان إذ وجدت تفاعلا وحضورا مميزا من الآباء والأطفال. صاحبها كرنفال المحبة وشخصيات كرتونية ومسابقات، ومن تقديم الفنان خليل العيص.