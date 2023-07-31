انت الأن تتابع خبر رانيا فريد شوقي تكشف أسرار والدها .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن والدها خلال مكالمة هاتفية مع برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا" والذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني ، بمناسبة ذكرى ميلاد والدها الفنان المصري الراحل فريد شوقي.

وقالت رانيا في حديثها انها تحمد الله ان والدها غير موجود لكي لا يرى الحال اليوم ، وبأن مفهومه عن الفن هو خدمة المجتمع وتقديم رسالة.

وأضافت: "السينما أكبر مما يحدث حالياً هي مش أكشن بس، السينما يعني "جعلوني مجرماً" و"كلمة شرف" و"بالوالدين إحساناً"، وكان كاتب مسلسل "روبابكيا" وملحقش يعمله وقدّم الدور الفنان فؤاد المهندس، وكان بيحضّر فيلم هو ومحمد هنيدي وكان دايماً عنده أفكار وكان عنده فيلم لأحمد زكي".

وأردفت رانيا بالقول: "فريد شوقي قدّم نجوم كتير ما بين إنتاج وإخراج وتأليف، وأنا بقول فريد شوقي مؤسّسة".

وعن دخولها مجال التمثيل، أوضحت: "أنا الوحيدة اللي اخترت التمثيل ما بين إخواتي، وهو كان رافض الفن؛ لأنها مهنة مهلكة وكان خايف تسرقني وملحّقش أتجوز وأخلف".

وعن رأيها في تقديم سيرة والدها الذاتية في عمل فني، قالت رانيا فريد شوقي: "وهو على فراش الموت كان بيقول في أدوار لسه معملتهاش وكان حبّه للفن ملوش حدود، ومش شايفة حد من الموجودين يقدر يجسد سيرة والدي، وفريد شوقي له كاريزما خاصة والهيكل الجسماني مختلف وعشان كده لُقّب بـ"ملك الترسو".