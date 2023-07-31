انت الأن تتابع خبر تطورات حول حادثة غرق ابن حسن يوسف .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناولت الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة " حادثة وفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف ، وتواصلت خلال البرنامج مع شقيق الفنان لكشف تفاصيل الوفاة.

وأكدت لميس أن المنتج محمد يوسف قال لها انه لم يتم تشريح الجثمان ، وأنه نقل إلى مسجد الشرطة لإقامة الجنازة.

وفي تفاصيل الوفاة أضاف محمد يوسف أن عبدالله كان برفقة عائلته في إحدى قرى الساحل الشمالي وقت الحادثة.

كما تواصلت الحديدي مع عضو نقابة المهن التمثيلية الفنانة نهال عنبر خلال برنامجها ، وتحدثت عن تفاصيل أخرى بما يخص حادثة الوفاة ، وقالت: "أنا عرفت من الأطباء إنه لما وصل المستشفى كانت أعضاؤه متوقفة عن العمل، وحاولوا إنعاشه لكن لم يرد، ووالدته الفنان المعتزلة شمس البارودي كانت معه في المستشفى."

وقالت عنبر في مقابلة أخرى أن عبدالله نزل إلى البحر رغم أن الأمن حذر من النزول في ذلك الوقت بسبب الأمواج العالية.

يذكر أن ابن الفنان المصري حسن يوسف قد توفي الأحد الماضي غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين ، ونقل صباح الاثنين إلى القاهرة لتتم مراسم الدفن.

وقد بين نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي موعد الجنازة ومكانها .

ونعى فنانون نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد كتبت الفنانة يسرا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء للفنان القدير حسن يوسف والسيدة شمس البارودي في مصابهما الأليم، ربنا يتغمده برحمته ويجعله في مكانة الشهداء.. ربنا يصبركم."



وعزت الفنانة نادية الجندي ، شمس البارودي : وكتبت : ”إنا لله وإنا إليه راجعون أختي الحبيبة شمس البارودي ربنا يصبر قلبك.. أنت وزوجك الفنان القدير حسن يوسف في وفاة نجلكما الأصغر عبد الله. ألف رحمة ونور عليه ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر قلبكما ويجعلها آخر الأحزان ويربط على قلبك وقلب والده بالسكينة ولا راد لقضاء الله، وربنا يحافظ على أولادكما ولا تروا مكروهًا في عزيز لديكما".

وكذلك عبرت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها لسماع الخبر ، ودعت الفنانات دنيا عبد العزيز ، وسوسن بدر ، ورانيا محمود ياسين، و زينة للفقيد بالمغفرة والرحمة .