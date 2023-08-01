انت الأن تتابع خبر فنانة مصرية تصف محمد عبده بالعجوز والراقصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المصرية، فيفي عبده لهجوم كبير من قبل المتابعين بعد تداول"ستوري" من حساب الإنستغرام الخاص بها، وصفت فيه الفنان محمد عبده "بالمغني العجوز".

فيفي عبده تقع بالفخ وتسيء لمحمد عبده بالخطأ

وكانت فيفي عبده، قد نشرت مقطع فيديو غنائي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، من إحدى الحفلات، وكتبت تعليقا قالت فيه: "المغني العجوز محمد عبده يقول ان مؤدية مش مطربة.. لو الست دي مؤدية يبقى إنت رقاصة يا عبده".".

وبعد الجدل الذي أثاره تعليق فيفي عبده، خرجت الفنانة عن صمتها، وبررت ما حدث بمنشور قالت فيه، أنها تحب فنان العرب محمد عبده وتحترمه جدا، مؤكدة انها شاركت فيديو أغنية شيرين ولم تنتبه للتعليق المكتوب عليه، حيث وبحسب كلامها أعادت نشر الفيديو من التيك توك، ولو كانت قد قرأت التعليق لما نشرتها من الأساس.

وختمت النجمة المصرية حديثها بالقول، ان ابنتها فتحت الستوري وحذفتها فورا، مشيرة انها تكن الحب والتقدير لمحمد عبده، وطالبت من روج للتعليق واتهمها بالاساءة للنجم السعودي التوقف عن فعل هذا الأمر غير المقصود، وقالت: "الله يخرب بيت اللي كتبها".

محمد عبده: شيرين مؤدية وليست مطربة

الجدير بالذكر، ان محمد عبده كان قد أجاب سابقا خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم"، عن السؤال المثير للجدل حول الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر بين الفنانة أنغام أو الفنانة شيرين، وقال ان أنغام مطربة ولديها صوت كاريزمي متميز أما شيرين ككل الفنانات تسمع لها أغنية واحدة ووصفها بـ"المؤدية"، وليست مطربة.