فيفي عبده تقهر سما المصري وصافيناز بفستان عريان ونزله رقص بلدي تشعل حماس الشباب .. اتفرج علي القشطه

تصدرت الفنانه والراقصه المصريه فيفي عبده بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص لاكثر من ساعه في نهايه العطله الصيفيه لها في لبنان على احد الشواطئ المشهوره في مدينه بيروت وكانت ترتدي بدله الرقص المقطع الشفافه وقامت فيفي عبده باظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول شاهد بالكامل.

اثارت الفنانه والراقصه فيفي عبده جدلا كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بسبب ما قامت بنشره عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك منصة سناب شات قامت باظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا.

حصد فيديو للفنانه فيفي عبده على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين عبر صفحتها الرسميه بسبب ما قامت بنشره واحتوى هذا الفيديو الذي قام بنشره على وجود اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا.