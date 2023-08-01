فنان شهير يشمت بوفاة نجل حسن يوسف

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رياض - احمد صلاح - رغم ان وفاة عبدالله نجل الفنان المصري حسن يوسف، والنجمة المعتزلة شمس البارودي، غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، قد هز قلوب الجمهور والنجوم والوسط الفني، الا ان احد الفنانين قد صدم الجميع بتعليقه القاسي على الواقعة المؤسفة.

فنان مصري يشمت بوفاة نجل حسن يوسف

في التفاصيل، تعرض الفنان وجدي العربي، لانتقادات حادة بسبب تعليقه الذي حمل في باطنه شماته على غرق عبد الله، حيث كتب منشورا عبر حسابه على مواقع التواصل، قال في بدايته: "لا أستطيع الشماتة"، ثم واصل رسالته لحسن يوسف الذي لقبه ساخرا بـ"أبيه حسن"، وقال له ان وفاة الابن يعتبر حادث جلل لكن هناك الكثير من أسر الشهداء فقدوا ابنهم الوحيد في قضايا وطنية، وليس أثناء الاستمتاع بالساحل الشمالي على حساب شباب آخرين.

وقال ان حسن يوسف شمت بوفاة ابن الدكتور بديع، رغم انه مات بقضية مشرفة، وأراد الله ان يذيقه من نفس الكأس، وختم قائلا: عند الله تجتمع الخصوم".

ردود الفعل على رسالة وجدي العربي

انهالت تعليقات المتابعين على منشور وجدي العربي، واتهموه بالقسوة والشماته بالموت والقدر، وطالبوه بحذف المنشور، وعدم الإساءة للفنان حسن يوسف بهذا الوقت العصيب.

بدوره، رد الإعلامي المصري مصطفى بكري على ما قاله العربي، ووصف كلامه بالـ "خسة والوضاعة" ومخالفة لأحكام ديننا الحنيف.

يذكر ان عبدالله نجل حسن يوسف، البالغ من العمر 35 قد توفي منذ أيام غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وخلفت هذه الواقعة المؤلمة حالة ذهور لدى عائلته والوسط الفني.