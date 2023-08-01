انت الأن تتابع خبر فنان مصري يرتدي الحجاب والنقابة تفجّر الرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كان نجم الراب المصري مروان بابلو قد تصدر ترند مواقع التواصل لعدة أيام بعد ظهوره على المسرح بالحجاب، خلال تقديمه أغنية تارانتينو، مع أمير عيد وفريق كاريوكي، يوم الخميس الماضي.

تصاعد الهجوم على الفنان المصري، وتصدر وسم #مطرب_الحجاب و #المطرب-المحجب، مواقع التواصل في مصر وسط انتقادات واتهامات له بالإساءة للحجاب والسخرية منه، ما دفع نقابة الموسيقيين المصريين، للرد والتعليق على الواقعة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين المصريين، محمد عبدالرحمن، في تصريحات لوسائل إعلامية، انه سوف يصدر قرار ضد بابلو، بعد فحص مقاطع الفيديو التي أغضبت الجمهور وتم تداولها بشكل واسع.

ولفت عبد الرحمن إلى أن صعود مروان بابلو كان مجاملة لفريق كاريوكي ولم يكن مشاركاً في الحفل، وليس من الضروري حصوله على تصريح للصعود على المسرح ومجاملة أحد، مؤكدا ان هناك فرق كبير بين تقديم حفل وتقديم فرقة غنائية.

وختم المتحدث الرسمي باسم النقابة، أن بابلو ليس عضواً بالنقابة، فهو عضو غير عامل، ولا بد أن يحصل على تصريح في كل حفل يقدمه مثل ويجز ومحمد رمضان.

بدوره، تجاهل مروان بابلو الانتقادات والتريند الذي انتشر على مواقع التواصل بعد ظهوره بالحجاب، ولم يعلق على تصريح النقابة باتخاذ إجراءات ضده، واكتفى بتفاعل أكثر من 25 ألفا من الحضور.