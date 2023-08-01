شاهد .. المثيرة ديمي روز تحول الانترنت الى نار ملتهبة وهي تستحم في الشارع بدون ملابس بأقوى مشهد إغراء دوخ الملاييين!

انت الان تتابع خبر المثيرة ديمي روز تحول الانترنت الى نار ملتهبة وهي تستحم في الشارع بدون ملابس بأقوى مشهد إغراء دوخ الملاييين .!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​، صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

مستخدمة خاصية "الستوري"، حيث ظهرت وهي تستحم في الهواء الطلق، من دون الكشف عن المكان الموجودة فيه.

وظهر جسد روز وهو "مبلل" بالمياه، بدون حمالة صدر، وإستعرضت مؤخرتها الكبيرة.

متابعو روز إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة، إلا أن هذه المرة تعتبر الأكثر إثارة بين إطلالاتها، خصوصاً لناحية المياه التي إنسابت على جسدها.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد ظهرت مؤخراً في مكان عام، وهي ترتدي "سترينغ" أسود اللون، ولم ترتدِ حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية "حلمات" صدرها، بلاصقات على شكل قلب.