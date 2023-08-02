شاهدوا خيرية باب الحارة قبل وبعد

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رياض - احمد صلاح - لا تزال الفنانة السورية امارات رزق تحتل مساحة واسعة على محركات البحث الالكترونية خاصة محرك بحث جوجل، وغيرها على الشبكة العنكبوتية .

وكانت امارات رزق والتي جسّدت شخصية خيرية في مسلسل باب الحارة الشهير نشر قبل فترة، عبر حسابها في انستغرام صورة لملامح وجهها .

ورغم ان متابعي خيرية باب الحارة أشادوا على جمالها ونعومة ملامحها الا انهم لم يستطيعوا الامتناع عن المقارنة بين ملامحها الان وملامحها حين شاركت غي مسلسل باب الحارة .

يشار الى أن امارات رزق ليست الفنانة الوحيدة التي أدّت دور خيرية في باب الحارة حيث قامت ايضا الفنانتان السوريتان ديمة قندلفت وعهد ديب بأداء نفس الشخصية في أجزاء مختلفة من العمل .

كما يجهل الكثيرون أن الفنانة امارات رزق متزوجة ولديها ثلاثة ابناء هم دانيال ووطن واحساس .