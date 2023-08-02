انت الأن تتابع خبر الفنانة ماغي بوغصن تفاجئ الجمهور بتفاصيل جريئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت ماغي بوغصن الجمهور العربي، بمحتوى مسلسلها الجديد، بالكشف انه سيتضمن جرأة كبيرة، ويلامس هموم المجتمع العربي.

وقالت الفنانة ماغي بوغصن أن المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل لعام 2024 ، يحمل فكرة قوية جدا وإنسانية بشكل كبير وتتضمن حالة من الوحشية بمكان وحالة من العاطفة بمكان آخر، لافتة إلى أنها تؤدي في العمل شخصية «يسار» في حين أنها رفضت الكشف عن أية تفاصيل إضافية تتعلق بالمسلسل سواء بما يتعلق بمن سيشاركها البطولة أو مخرج العمل أو غيرها من التفاصيل.

واضافت :«أنا أكثر مرة أقرأ نص مسلسل وأبكي كثيرا، فالعمل جريء بطرح مواضيع يجب أن نطرحها».

وكانت بوغصن قد شوقت جمهورها لشخصية «يسار»، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وظهرت من خلالها بإطلالة جديدة يبدو أنها ستكون هي نفسها إطلالة الشخصية في المسلسل الذي ستقدمه في رمضان 2024، وعلقت على الصور: «يسار- رمضان 2024.. لا أطيق الانتظار للكشف عن المزيد».