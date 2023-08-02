شاهد .. كيندال جينر تثير غرائز الرجال بصورة عارية تماماً

فنون - كتب سعد محمود - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة جداً لعارضة الأزياء الأميركية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر وهي عارية تماماً ولا تضع سوى حقيبة على كتفها خبأت فيها صدرها، وجوارب وردية طويلة، وحذاء وذلك في إطار قيامها بحملة إعلانية لصالح علامة تجارية. وظهرت كيندال في الإعلان وهي تتأرجح على حبل من كرات التنس، بينما كانت عارية تماماً.

وكانت قد أشعلت كيندال مواقع التواصل الإجتماعي بصور فاضحة لها برفقة حبيبها ديفين بوكر على أحد اليخوت الفخمة. وظهرت كيندال بلقطات رصدتها عدسات الكاميرات بوضعيات مثيرة بمايوه وكأنها شبه عارية وتضع قبعة شمسية على رأسها.

يذكر أن علامة أزياء إيطالية كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد كيندال جينر بسبب انتهاكها لشروط عقد عرض أزياء يتطلب منها الظهور في جلستين، وفقًا لشكوى قانونية قدمتها العلامة.

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وقد ذكر موقع “رويترز” أنه في نص الدعوى القضائية – التي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الإثنين في محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن – شاركت كيندال فقط في أول جلسة من جلستي التصوير المخطط لهما، ولم تحضر أبدًا في الثانية والتي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في آذار 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

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