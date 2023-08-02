انت الأن تتابع خبر نجوى كرم تدخل غينيس برداء ذهبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت المطربة الشهيرة نجوي كرم في مهرجان جرش، وظهرت باطلالة ذهبية ورداء ادخلها موسوعة غينتس للارقام القياسية .

و ارتدت جمبسوت أبيض بحزام معدني ذهبي اللون مع رداء تميز بكتفين عريضتين باللون الذهبي المعدني، وذيل فستان طويل تميز بالزركشات الذهبية، لتسجل تلك الإطلالة رقما قياسيا بكونها أطول رداء في العالم، وفق ممثل موسوعة «غينيس» في الأردن فإن طول الرداء بلغ 55.7 مترا.

وأصبحت نجوى، بحسب موقع «سيدتي نت»، اللبنانية الوحيدة الحاصلة على رقم قياسي في «غينيس» مرتين بعدما سجلت رقمها الأولى بأضخم عرض للألعاب النارية في حفل فني عام 2020 و«أطول شلال من المفرقعات النارية» بطول 4 كيلومترات.

واحتفى الجمهور الأردني بلقب نجوى الجديد، بالزفة الأردنية والتصفيق الحار وسط حالة من السعادة العارمة التي شهدها حفل تسلم الجائزة، على هامش إقامة حفلها الكبير بالأردن ضمن أنشطة مهرجان جرش الثقافي الغنائي الدولي