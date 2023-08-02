انت الأن تتابع خبر الكشف عن موقف صادم لحظة دفن نجل حسن يوسف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الشيخ خالد الجندي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء دي إم سي"، تفاصيل صادمة حدثت في جنازة نجل الفنان حسن يوسف.

وتحدث الجندي عما قالته الفنانة المعتزلة شمس البارودي لزوجها حسن يوسف لحظة دفن ابنهما، ما جعله يتفاجأ بقوتها وايمانها في هذه اللحظات المؤلمة، حيث قالت له: "ما تراه هو الكفن لكن ابننا عبدالله بين يدي أرحم الراحمين".

وأثنى خالد الجندي على البارودي ومدى صبرها وقوة ايمانها، ووصفها بالسيدة المحترمة والعظيمة.

اما حسن يوسف، فسمعه الجندي وهو يقول لنجله على قبره: "إلى رحاب الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله)".

وأكد الشيخ ان مهمته كانت سهلة في التذكير بقضاء الله في جنازة عبدالله نجل حسن يوسف، لأن أسرة الراحل عائلة مؤمنة وملتزمة وراضية بقضاء الله وقدره، ولم يخرج منهم أي لفظ اعتراض، بل كانوا في حالة صلابة وتماسك رغم المصيبة الجلل التي المت بهم.

الجدير بالذكر، ان حسن يوسف وزوجته ودعوا نجلهم الأصغر بعد وفاته غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، واكد النجم المصري خلال تصريحاته في الجنازة، أن ابنه كان سباحاً ماهراً، لكن قدر الله وما شاء فعل.

بينما أشارت شمس البارودي، أن نجلها كان من حفظة القرآن، ويؤمها في الصلاة بقراءة جزء عم وكان بارا بوالديه.