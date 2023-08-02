انت الأن تتابع خبر اصابة مغني مصري بقطع في الحنجرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدم مطرب الراب االمعروف باسم "عفروتو" متابعي بالكشف عن طبيعة مرضه.

وأكد عفروتو خلال منشور عبر خاصية الستوري على إنستغرام، انه تعرض لأزمة صحية مفاجئة تستلزم رعاية خاصة.

وكتب نجم الراب ، انه تعرض لقطع في الحنجرة، وعليه ان يبقى على الأقل 10 أيام دون كلام مع ضرورة الالتزام بالعلاج، وطالب جمهوره بالدعاء له.

تفاعل الجمهور مع منشور عفروتو، وتمنّوا له الشفاء العاجل والعودة إلى حياته الطبيعية والغناء وسط جمهوره ومحبيه

على صعيد آخر، كان فنان الراب عفروتو قد طرح قبل أيام كليب أغنيته الجديدة "اسكت خالص"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، ونال بها اعجاب الجمهور.