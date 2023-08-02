انت الأن تتابع خبر الجمهور يطالب هيا الشعيبي باحترام العادات الخليجية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتدت الشعيبي بالفيديو فستانا واسعا باللون الزهر، وكانت علامات السعاد والحماس واضحة وهي ترقص وتلوح بيديها.

لقي المقطع تفاعلاً كبيرا بين المتابعين، وانقسمت الأراء بين من أاد بخفة دمها وعفويتها على المسرح وبين من انتقدها واعتبر أن رقصها يخالف العادات الخليجية والمسرحيات الملتزمة التي تحضرها كل العائلة.

الشعيبي ترد على الانتقادات

من ناحية ثانية، ظهرت هيا الشعيبي في مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، تحدثت فيه عما يتردد عنها من قبل بعض الفاشلين في الفن حول عدم نجاح مسرحيتها، وقالت ان هناك من لا يفهم بالمسرح وفشل في الفن يقوم بانتقادها رغبة منه في الانتقام.

وعلقت النجمة الكويتية بطريقة غير مباشرة حول استمرار عرض مسرحيتها، ومدى افتقاد الجمهور لها عند غيابها وتوقفها عن عرض المسرحيات بعكس الكثير من الفنانين الذين لا يتذكرهم او يفتقدهم أحد، ونسيهم الجمهور تماما،

ولم توضح النجمة الكويتية، عمن تقصد بحديثها، او تلمح حول هوية النجوم الذين انتقدوها.