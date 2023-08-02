انت الأن تتابع خبر نقاش حول الدراما والواقع المعاش بعمّان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحت عنوان: "مفهوم الدراما وأهميّة نقل الواقع المعاش للجمهور"، وضمن فعاليات البرنامج الثقافيّ لمهرجان جرش للثقافة والفنونفي دورته الـ37، ناقَشَ فنانون عربٌ، الأربعاء، أهمية الدراما في عكس الواقع المعاش، في منتدى عبد الحميد شومان بعمّان.

وشارك في الندوة الحوارية، نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، والفنانة الكويتية هدى حسين، والفنانة السورية أمل عرفة، ونقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، والكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل.

وأشارَ العبادي إلى بعض المحطات الفنية، التي مرّ بها حال الدراما، مبينًا الأثر الذي يمكن أن تقوم به الأعمال الفنية في تصحيح أخطاء المجتمع، والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها، وتقترح حلولًا لمعالجَتِها.

من جانبه، قال العدل إنّه يقف في صف الذين يرون أنّ الدراما تجسد الواقع، لكنه لا يمانع بأن يكون للترفيه والتسلية حصة بارزة، بشرط عدم إغفال نقل واقع المجتمع والتعبير عن قضاياه، كما نوَّهَ إلى أهميّة أن تكون النّصوص الدراميّة التي تكتب ويتم إنتاجها، تطابق واقع الناس، وتجيب عن تساؤلاتهم وتساهم في توعيتهم وحل مشاكلهم المختلفة.

أمّا زكي، فقد بيّن أنه يؤمن أن المجتمع هو مصدر الدراما الأول، كونها تستمد موضوعاتها من حكايات الناس وأفراحهم وأحلامهم وخيباتهم، وأن الدراما تلعب دوراً مهماً في حياة المجتمعات، ونقل صورتها إلى الناس.

وعن دور الدراما في الوعي المجتمعي، قالت الفنانة الكويتية هدى حسين، إنّ الدراما من الوجبات الهامة التي تقدم للمواطن والجمهور لإثراء وعيهم وصقلهم، وأضافت: أجد أنّ ما ينقصنا اليوم، وجود دراما موجهة للطفل وتوجيهية له، على ان تكون متخصصة وقادرة على دخول عالمه وامتلاك أدوات تربوية وصحية للمتابعة.



