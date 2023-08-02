نسرين طافش …هتوريك اللي عمرك ما شفتة غلبت سما المصري وصافيناز .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة و ساحرة مما أبهر متابعيها عبر انستجرام.

وعلقت نسرين على الفيديو، قائلة: “يوم جميل للجميع ”

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.