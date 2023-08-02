انت الأن تتابع خبر مي عمر قاتلة ووالدها كمال أبو رية في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الفنانة مي عمر تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو التي تقوم ببطولته رفقة المخرج محمد سامي ومن المقرر غرضه في رمضان 2024 .ويتكون مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر من 15 حلقة خلال شهر رمضان 2024 ، وتمت تصوير المشاهد الأولي في جاردن سيتي .

مي عمر

وتقوم الفنانة مي عمر بدور محامية وتدعي نعمة أبو علب ، وتمر بعدة مشكلات خلال المسلسل وتحاول الخروج من تلك الأزمات ويلعب الفنان كمال أبو رية دور والد مي عمر في المسلسل

أعمال مى عمر

ويشارك رفقة مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو كلا من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.

مسلسل نعمة الأفووكاتو بطولة مي عمر يدور في إطار اجتماعي تشويقي ويشارك عدد كبير من الفنانين في العمل كضيوف شرف سيظهرون خلال حلقات المسلسل .

ويعد مسلسل نعمة الأفوكاتو هو التعاون الثاني بين المخرج محمد سامي والمنتجة مها سليم حيث كان العمل الأول بينهم في عام 2013 بمسلسل حكاية حياة وحقق حينها نجاح كبيرا

جدير بالذكر ان مي عمر شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل علاقة مشروعة رفقة الفنان ياسر جلال ومراد مكرم وداليات مصطفي وعفاف مصطفي ومحمود فارس ، وكان المسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي ومن إنتاج سعدي وجوهر ومها سليم