انت الأن تتابع خبر درويش يزور إيطاليا هذا الصّيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتفي مدينة "بولينيانو ماري" الإيطاليّة، برعايةٍ من بلدية المدينة، ومنظمة "همسة سما" للثقافة الدوليّة في الدنمارك، ومنظمة العفو الدولية، والجالية الفلسطينيّة في إيطاليا، بالثقافة الفلسطينية على مدى أربعةِ أيامٍ، من 4 إلى 6 أغسطس الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيانٍ لها، أنّ النسخة الافتتاحيّة للأيام الثقافية الفلسطينية، ستخصّص بالكامل لشخصية الشاعر الكبير محمود درويش، الأيقونة الأدبية التي ألهمت أجيالاً من المثقفين والفنانين حول العالم.

هذا وسيُفتتح الحدث في ساحة سان بينيديتو التاريخية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية المخصّصة لذكرى الشاعر الراحل، بحضور ضيوف استثنائيين شاركوا درويش بصداقة عميقة، وأسهموا في نشر أعماله على المستوى الدوليّ، من بينهم الفنان اللبنانيّ مارسيل خليفة، والشاعر والإعلامي زاهي وهبي.



كما ستشارك في هذا الحدث الثقافيّ فرقة الموسيقى العالمية المعروفة "Radiodervish"، والمغنية الفلسطينية سناء موسى، ومجموعة الموسيقى المتوسطية "La Cantiga de la serena"، وعدد كبير من المثقفين والفنانين العالميين.